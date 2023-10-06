Служба безопасности установила факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП).

Как сообщает прессслужба СБУ, находясь под домашним арестом на время расследования преступлений, совершенных ранее - представитель УПЦ МП публично разжигал религиозную ненависть.

Сообщается, что митрополиту уже было доложено о подозрении из-за отрицания агрессии России и призывов к межконфессиональной розни.

Суд избрал его меру пресечения для священника в виде домашнего ареста.

Однако клирик уже дома записывал провокационные видео, где повторял кремлевскую пропаганду.

Фигурант дела пренебрежительно высказывался о верующих и пытался дискредитировать украинских правоохранителей Украины.

Пропагандистские видео "блогер в рясе" распространял в сети и действовал в пользу России, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране.

Экспертизы СБУ подтвердили факты преступных действий митрополита.

На основании доказательств митрополиту УПЦ МП поставлено в известность еще одно подозрение по ст. 161 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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