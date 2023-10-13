Денежная помощь украинцам, стало известно, кто может разрезать на более 4 тысяч гривен.

Да, определенная категория наших граждан может получить денежную помощь от США.

Как сообщила Американская благотворительная организация, денежная помощь будет выплачиваться одной категории украинцев.

БУ "Дукат" / Cash for Refugees объявила о начале регистрации на выплату единовременной денежной помощи украинцам.

Выплаты могут получить украинцы, проживающие в Бучанском районе Киевской области.

Размер денежной помощи составит 4415 гривен, но сумма будет увеличена, если претенденты на выплаты предоставят обоснование.

На денежную помощь имеют право жители Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Дмитровки, Немишаева и Макарова и других пострадавших от оккупации населенных пунктов Киевщины.

Денежную помощь имеют право получить вдовы или вдовцы, получившие статус после начала полномасштабной войны, а также семьи, воспитывающие детей до 13 лет.

Также выплаты могут получить люди, которые ухаживают за пожилыми людьми старше 65 лет, а также люди, зарегистрированные в Бучанском районе или проживающие там как переселенцы (ВПЛ).

Чтобы подать заявку на получение денежной помощи, необходимо заполнить анкету и указать информацию о себе на сайте американской организации.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.