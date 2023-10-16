Есть сразу несколько факторов, влияющих на формирование цены – главное сезонность и подорожание тарифов на электроэнергию.

В Украине уже в ближайшее время подорожают цены на овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно. Кроме того, в Украине наблюдается рост цены на колбасу, куриные яйца и хлеб в магазинах. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта Минфин.

Средняя стоимость вареной колбасы под торговой маркой "Алан Докторская" выросла по сравнению с прошлым месяцем, переходя от 306,27 гривен за килограмм до 312,28 гривен за килограмм.

В то же время колбаса "Ашан Докторская" подешевела, стоя теперь 247,00 гривен за килограмм, что меньше, чем в прошлом месяце за 255,00 гривен за килограмм.

Также наблюдается рост цен на куриные яйца. Например, цена на яйца "Наседка" выросла с 45,82 гривен до 46,00 гривен за десяток. Яйца "Ясенсвит" подорожали больше, почти на три гривны, и теперь стоят 48,97 гривен за десяток. За тридцать штук яиц "Ясенсвит" придется заплатить 144,83 гривен, что выше, чем в прошлом месяце, когда они стоили 136,81 гривен.

Ожидается, что цены на хлеб и все хлебные продукты увеличатся, и до конца текущего года прогнозируется повышение цен в этой категории на 5-10 процентов.

Пока в украинских супермаркетах цены на обычный батон стартуют от 21,60 грн. Ржаной хлеб стоит от 32,70 грн., а обычный пшеничный – от 29,99 грн. Его стоимость по сравнению с прошлым месяцем не изменилась.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.