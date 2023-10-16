В 2024 году в Украине состоится перерасчет пенсий в три этапа: в начале года, марте и июле. Для некоторых категорий населения это приведет к значительному увеличению пенсионных выплат. Следует о том, как и у кого изменятся пенсионные выплаты.

С 1 января прожиточный минимум в Украине увеличится для всех возрастов населения, включая пенсионеров. Пока он составляет 2093 гривны, но с января его размер вырастет до 2361 гривны.

Минимальная пенсия, равная прожиточному минимуму для пенсионеров, также увеличится на 268 гривен. Максимальная пенсия в Украине, равная десяти прожиточным минимумам, увеличится с 20 930 гривен, которые сейчас составляют, до 23 610 гривен с 1 января следующего года. Следовательно, максимальная пенсия украинцев вырастет на 2680 гривен.

С 1 января повысится минимальная пенсия для 65-летних граждан с полным пенсионным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Их минимальная пенсия должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты, и, поскольку минимальная зарплата увеличится с 1 января, минимальная пенсия для этой категории украинцев вырастет с 2680 до 2840 гривен. Со второго полугодия после дальнейшего роста минимальной зарплаты минимальная пенсия для 65-летних составит 3200 гривен.

Источник: OBOZ.ua.

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