Новая денежная помощь украинцам от благотворительного фонда, кто может рассчитывать на выплаты.

ПриватБанк сообщил о выплате денежной помощи украинцам.

Так, денежная помощь от благотворительного фонда "ХЭКС ЭПЕР" будет выплачиваться жителям наиболее пострадавших от войны регионов.

На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, нуждающиеся в помощи из-за военных действий.

Речь идет именно о жителях Донецкой, Николаевской, Херсонской областей.

Для того чтобы подать заявку на денежную помощь украинцам нужно обратиться в пункты регистрации.

Выплата денежной помощи в сумме 6660 грн на каждого члена семьи через PrivatMoney будет начисляться автоматически на карту или счет.

Однако в случае, если у получателя денежной помощи отсутствуют банковские карты – он получает смс с номером перевода PrivatMoney.

Благодаря номеру через PrivatMoney деньги можно будет получить в Приват24, терминалах, банкомате, в отделении ПриватБанка или по телефону 3700.

Ранее сообщалось, что жители одного из регионов Украины будут иметь возможность получать денежную помощь от ООН в течение четырех месяцев, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Эта денежная помощь предоставляется гражданам Украины, проживающим в Николаевской области.

Ежемесячное пособие в размере 1500 гривен будет поступать получателям на их банковские счета.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.