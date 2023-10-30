Механизм прекращения пенсионных выплат в Украине существует уже продолжительное время и установлен законом.

Через полгода пенсионные выплаты могут быть остановлены для граждан Украины. Однако важно отметить, что можно будет позже возобновить эти выплаты. Следует иметь в виду, что не все виды пенсий подлежат прекращению и последующему восстановлению. Об этом подробно рассказали юристы на канале "Банковский клуб" в YouTube.

Механизм прекращения пенсионных выплат в Украине существует уже продолжительное время и установлен законом.

Согласно законодательству, прекращение выплаты пенсий предусмотрено в случае, когда пенсионер в течение полугода (180 дней) не обращался за пенсией в почтовое отделение.

Также прекращение выплаты пенсий предусмотрено, когда в течение этого периода не было никаких транзакций на его банковской карте. Иными словами, если на банковском счете пенсионера отсутствуют какие-либо операции (снятие наличных, покупки или денежные переводы), то выплаты пенсии на эту карточку приостанавливаются.

Важно подчеркнуть, что прекращение пенсионных выплат не является необратимым процессом. Если пенсионер остается в живых и решает возобновить свои финансовые операции, ему разрешено возобновить пенсионные выплаты. Но для этого нужно выполнить некоторые шаги.

Один из таких шагов – прохождение физической идентификации, подтверждающей факт жизни пенсионера. Ранее этот процесс включал посещение банка для личной встречи с банкирами и предъявления идентификационных документов для доказывания личности.

Однако в контексте военных событий существует возможность онлайн-физической идентификации. Также, пенсионеры могут выбирать идентификацию через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с помощью сервиса "Дія.Підпис". Другой альтернативой является отправка письма в Пенсионный фонд или личный визит в украинское консульство для находящихся за рубежом пенсионеров.

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