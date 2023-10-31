Минувшей ночью оккупанты нанесли удар по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко, в Донецкой области вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры.

Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

«Уже на рассвете российские военные нанесли удар по городу Селидово. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод», – рассказал Клименко.

В Харьковской области после полуночи российские захватчики обстреляли город Волчанск - возник пожар кровли двухэтажного админздания.

Под огнем была и Днепропетровская область – враг дважды атаковал Никополь из артиллерии. Произошло возгорание 2 хозяйственных построек, повреждены 8 частных домов, автомобиль, солнечные панели и линии электропередач.

От новых ударов содрогнулась Херсонская область - российские военные нанесли 14 ударов авиабомбами.

«В Херсонском районе пострадали 3 населенных пункта: Никольское, Крынки и Ивановка», – рассказал министр МВД.

Черниговская область - с полуночи враг совершил минометные обстрелы пограничного села Гремяч.

Добавим, руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«На Купянском направлении враг не прекращает попыток совершать штурмовые действия. За сутки наши военные отразили 2 атаки в районе Синьковки», - сообщил Синегубов.

За прошедшие сутки военнослужащие России били также по Запорожской области из всех видов вооружения: зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам, сообщили в Запорожской ОВА.

Тем временем в Херсонской ОВА показали последствия новых безжалостных атак россиян:

"Вчера под вечер оккупанты ударили по Велетенскому. Ранение получил мужчина 1958 года рождения. Также под огнем был Кизомыс. В селе попадание в начальную школу".

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