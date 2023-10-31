Однако, как уверяют эксперты, Авдеевский коксохим остается фактически серой зоной и украинские защитники не дают оккупантам разместить там свои позиции.

Так, по словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, для россиян важно перерезать железную дорогу и выйти на правую сторону от нее.

Откуда, подчеркивает эксперт, откроются два направления в северном секторе. Речь идет о движении или в сторону села Степное, "или запад на коксохим".

"Это начало, скажем так условно, боев в городской местности. Стоит отметить, что именно это предприятие – достаточно укрепленное было за эти годы и представляет собой крепость", – рассказал Коваленко в эфире телеканала Freedom.

При этом, подчеркивает эксперт, важно еще понимать, что работает достаточно слаженная логистика и для оккупантов бои здесь – это смертный приговор.

«И российские оккупанты, заводя себя в городские бои, только подписывают себе смертный приговор, поскольку они затягивают себя в долгую», – уверен Коваленко.

Аналитик также не исключает, что российские захватчики навязывают бои в районе Авдеевского коксохимического завода ради того, чтобы отвлечь ВСУ.

Основные усилия враг сконцентрирует на флангах – на северном и на южном, продвигаясь к Степному, Тоненькому и, в попытке взять в окружение Авдеевку и перерезать трассу 0542".

Тем временем на карте видно, что оккупанты приблизились к Авдеевскому коксохиму.

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