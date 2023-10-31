Минулої ночі окупанти завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка, на Донеччині ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури.

Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

«Вже вдосвіта російські військові завдали удару по місту Селидове. Пошкоджено 17 приватних будинків та хлібозавод», - розповів Клименко.

На Харківщині після опівночі російські загарбники обстріляли місто Вовчанськ - виникла пожежа покрівлі двоповерхової адмінбудівлі.

Під вогнем була і Дніпропетровська область - ворог двічі атакував Нікополь з артилерії. Сталося займання 2 господарчих споруд, пошкоджені 8 приватних будинків, автомобіль, сонячні панелі та лінії електропередач.

Від нових ударів здригнулася Херсонська область - російські військові завдали 14 ударів авіабомбами.

«У Херсонському районі постраждали 3 населені пункти: Микільське, Кринки та Іванівка», - розповів міністр МВС.

Чернігівська область - від опівночі ворог здійснив мінометні обстріли прикордонного села Грем’яч.

Додамо, керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов у свою чергу повідомив, що протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

«На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб здійснювати штурмові дії. За добу наші військові відбили 2 атаки в районі Синьківки», - повідомив Синєгубов.

Минулої доби військовослужбовці рф гатили також по Запорізькій області з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах, повідомили в Запорізькій ОВА.

Тим часом у Херсонській ОВА показали наслідки нових безжальних атак росіян:

"Учора надвечір окупанти вдарили по Велетенському. Поранення отримав чоловік 1958 року народження. Також під вогнем був Кізомис. У селі влучання у початкову школу".

Останні новини України:

Буде ще складніше - окупанти обрали підступну стратегію.

Моторошне вбивство в укритті - вбитому було всього 28 років.

Також повідомлялось, що ЗСУ наступають все сильніше - на яких напрямках.