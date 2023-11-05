В частности, был приведен пример пенсионера, получавшего пенсию в размере 9 тысяч, а после перерасчета в размере 20 тысяч.

В текущем году размер дополнительных выплат для пенсионеров определяется на основе минимального размера пенсии для неработающих. Но выплаты для военнослужащих рассчитываются исходя из минимальной зарплаты в Украине. Об этом рассказали юристы.

Многим военным начислена пенсия исходя из прожиточного минимума 2018 года. Тогда он составлял 1762 гривны. На сегодняшний день сумма прожиточного минимума составляет 2684 гривны. При этом ПФУ не учитывает новый прожиточный минимум и для многих военных пенсия исчисляется по старым данным.

Для расчета рассматривают коэффициент, устанавливаемый Кабмином для каждого звания и должности, и прожиточный минимум. При расчете пенсии этот коэффициент умножается на прожиточный минимум. Таким образом, чем выше прожиточный минимум, тем больше пенсия военного.

В частности, был приведен пример бывшего военного, получавшего пенсию в размере 9 тысяч. После обращения в суд и пересчета по новому прожиточному минимуму 2023 его пенсия стала 20 860 гривен. То есть пенсия выросла на 11666 гривен. А учитывая индексацию – пенсия станет еще больше.

Следует также отметить, что в Украине насчитывается более 540 тысяч военных пенсионеров на данный момент. Важно отметить, что максимальный размер выплат этой категории не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. На 2023 год эта сумма составляет 20930 гривен ежемесячно.

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