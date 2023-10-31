Цены на продукты в Украине, скорее всего, изменятся, поэтому стоит знать, нужно ли делать запасы, пока позволяет стоимость.

Цены на продукты в Украине будут расти, говорят эксперты, однако критическое подорожание не ожидается.

Как сообщают специалисты, цены на некоторые продукты, скорее всего, будут расти из-за сезонности и затрат на энергоресурсы.

Цены на продукты Украины также зависят от уровня инфляции, сезонности, урожая, цен энергоресурсов.

Глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду сообщил, что цены многих продуктов в Украине в этом году ниже, чем в прошлом, но подорожание все же будет.

Цена овощей и фруктов в Украине, по словам Гайда, будет расти постепенно на 5-10% ежемесячно.

Цена молочных продуктов может возрасти на 3-5%, зимой следует ожидать увеличения цены за яйца – это сезонное явление, потому что осенью предложение от хозяйств всегда уменьшается.

По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цены на яйца в Украине будут от 60-70 грн/десять.

Эксперт УКАБ сообщил, что к концу осени возможно и подорожание мяса до 5%.

Аналитик УКАБ Максим Гопка добавил, что цены на гречку будут колебаться, однако ощутимого роста цен ждать не стоит.

Удачный урожай овощей снизил потребительскую стоимость в начале осени 2023 года, поэтому значительно доступнее сейчас цены на лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу.

Картофель тоже продается по доступной цене – за 9,5 грн/кг.

Таким образом, доступная цена на некоторые продукты позволяет украинцам делать запасы овощей на зиму, потому что подорожание все же может произойти в первой половине ноября.

Температура воздуха снизится, поэтому в цену будут заложены расходы на хранение.

Источник: РБК.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.