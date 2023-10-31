Екатерина Кухар перестала публиковать фотографии и видео со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым, пишет Politeka.net.
Более того, на днях в Инстаграм Кухарь появилось видео с другим партнером. И вот Екатерина Кухар снова интригует своих поклонников.
Судья «Танцы со звездами» рассказала, что в ее жизни действительно происходят изменения.
«Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру», – рассказала Кухар, демонстрируя новую прическу.
Тем временем подписчики Екатерины Кухар нервничают и делятся своими догадками относительно развода звездной пары.
«Что-то я переживаю. А где Стоянов?»,
«Я далеко не первый человек, который задает этот вопрос. Катя, почему вы перестали публиковать фотографии и видео с мужем? Вы разошлись, что ли произошло?»,
"А где мужч?" , - пишут подписчики на странице Екатерины Кухар.
Отметим, что Александр Стоянов и Екатерина Кухар вместе с 2006 года. Они воспитывают двоих детей – Тимура и Настю.
В 2019 году Кухар и Стоянов официально поженились.
«5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи важнейшим, чем официальный брак, несмотря на то, что все при малейшей возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте», - говорила Екатерина Кухар в день своей свадьбы, которая произошла в прямом эфире 15 сентября 2019 года.
Последние новости Украины:
Екатерина Кухар обратилась к украинцам в важный день.
Также напомним, что победительница "Танцы со звездами" уехала из Украины и похвасталась, где будет жить.
Ранее Екатерина Кухар после трагедии с известным артистом обратилась к украинцам.