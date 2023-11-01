Украинская прима-балерина, Народная артистка Украины Екатерина Кухар сейчас, как оказалось, не в Украине.

Екатерина Кухар находится в Америке и, занимаясь делами, привыкает к новой прическе, пишет Politeka.net.

Изменения во внешности Екатерина Кухар показала на своей странице в Инстаграм.

Ранее Кухар рассказала, что когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру.

Теперь у поклонников Кухар есть возможность рассмотреть изменения в ее внешности поближе.

Добавим, что о каких изменениях в жизни идет речь Екатерина Кухар не уточняет, но выяснилось, что Кухар больше не подписана на Инстаграм своего мужа – артиста балета Александра Стоянова.

Стоянов также не подписан на страницу Екатерины Кухар. Поклонники пары уже начали подозревать, что в звездной семье не все хорошо. На странице Кухар появились вопросы, почему она перестала публиковать их фото и видео, все ли у них хорошо.

Пока Екатерина Кухар оставляет без ответов вопрос о ее «разводе». Также стало известно, что артистка находится в США.

Екатерина Кухар пригласила танцоров на новый конкурс American Golden Dancers, который пройдет более чем в 10 штатах Америки.

«Это уникальная возможность продемонстрировать свой талант миру! Лучшие танцоры получат стипендии от международных балетных школ и денежную премию», – рассказала Екатерина Кухарь.

В комментариях Екатерине Кухар традиционно выражают комплименты:

«Кате, ваууууу. Красотка. Мой любимый на тебе, цвет волос»,

«Вы красавица»,

«Ой»,

«Красавица Катя»,

«Красавица ты Катя, солнышко» .

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