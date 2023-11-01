Екатерина Кухар находится в Америке и, занимаясь делами, привыкает к новой прическе, пишет Politeka.net.
Изменения во внешности Екатерина Кухар показала на своей странице в Инстаграм.
Ранее Кухар рассказала, что когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру.
Теперь у поклонников Кухар есть возможность рассмотреть изменения в ее внешности поближе.
Добавим, что о каких изменениях в жизни идет речь Екатерина Кухар не уточняет, но выяснилось, что Кухар больше не подписана на Инстаграм своего мужа – артиста балета Александра Стоянова.
Стоянов также не подписан на страницу Екатерины Кухар. Поклонники пары уже начали подозревать, что в звездной семье не все хорошо. На странице Кухар появились вопросы, почему она перестала публиковать их фото и видео, все ли у них хорошо.
Пока Екатерина Кухар оставляет без ответов вопрос о ее «разводе». Также стало известно, что артистка находится в США.
Екатерина Кухар пригласила танцоров на новый конкурс American Golden Dancers, который пройдет более чем в 10 штатах Америки.
«Это уникальная возможность продемонстрировать свой талант миру! Лучшие танцоры получат стипендии от международных балетных школ и денежную премию», – рассказала Екатерина Кухарь.
В комментариях Екатерине Кухар традиционно выражают комплименты:
«Кате, ваууууу. Красотка. Мой любимый на тебе, цвет волос»,
«Вы красавица»,
«Ой»,
«Красавица Катя»,
«Красавица ты Катя, солнышко» .
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