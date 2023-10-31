Шанувальники Катерини Кухар б’ють на сполох і вже почали ставити примі-балерині неприємні питання щодо того, де її чоловік.

Катерина Кухар перестала публікувати світлини і відео зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим, пише Politeka.net.

Більш того, днями в Інстаграм Кухар з’явилося відео з іншим партнером. І от Катерина Кухар знов інтригує своїх шанувальників.

Суддя «Танці з зірками» розповіла, що в її житті дійсно відбуваються зміни.

«Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря», - розповіла Кухар, демонструючи нову зачіску.

Тим часом підписники Катерини Кухар нервують і діляться своїми здогадками, щодо розлучення зіркової пари.

«Щось я переживаю. А де Стоянов?»,

«Я далеко не перша людина, яка задає це питання. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися, чи що сталося?»,

«А де чоловік?», - пишуть підписники на сторінці Катерини Кухар.

Зазначимо, що Олександр Стоянов і Катерина Кухар разом з 2006 року. Вони виховують двох дітей – Тимура і Настю.

У 2019-му році Кухар і Стоянов офіційно одружилися.

«5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були обвінчані у церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди з Олександром вважали вінчання для нашої сім’ї найважливішим, ніж офіційний шлюб, не дивлячись на те, що всі при найменшій нагоді нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті», - казала Катерина Кухар у день свого весілля, яке сталося в прямому ефірі 15 вересня 2019-го року.

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