Цены на молочную продукцию в Украине будут расти, эксперты рассказали, чего ждать в ближайшее время.

Молочная продукция в Украине будет дорожать из-за дефицита сырья.

Об этом сообщил глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

По его словам, закупочные цены растут из-за ограничений предложений молокосырья на внутреннем рынке.

В результате стоимость молокосырья за последние три месяца выросла более чем на 16%.

Как сообщил Чагаровский, подобная ситуация привела к тому, что цена молока в Украине уже превысила уровень цен в соседней Польше.

Таким образом, снижаются конкурентные преимущества украинских переработчиков на собственном рынке, вынужденные выбирать между дорогим сырьем и более дешевым импортом.

Эксперт говорит, что стабилизировать цены сможет государственная поддержка производителей молока, что позволит увеличить производство и выровнять цены на молочную продукцию.

"Настоящая молочная продукция в селах у тех женщин, которые вынуждены держать коров, чтобы хоть как-то выжить. Да только продукция в селах совсем не ценится",

"А почему крестьянину платят копейки за сданное молоко?",

"Как за себя переживают, а люди которые имеют 10 коров и сдают переработчику за 8 гр могут выжить",

"Корова в Украине записана в красную книгу! Цена на молоко узнается в сарае крестьян, а не на базаре, Самый дорогостоящий продукт, нужно проработать 3 г для того чтобы получить 1л молока, Депутат в Украине за 4р заработает квартиру, авто и достойную зарплату, Власти село развалили налогами, кредитами и нищенской зарплатой", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: Телеграф .

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.