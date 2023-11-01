Доплату к пенсии за сверхурочный стаж работающим пенсионерам считают по старому прожиточному минимуму – этот механизм предусмотрен Законом.

Пенсионеры, удерживаемые на работе после выхода на пенсию, имеют возможность претендовать на перерасчет своих пенсионных выплат. Однако следует отметить, что увеличение пенсии не гарантировано во всех случаях. О проблемах сообщил юрист.

Если пенсионер не подаст заявление о перерасчете своей пенсии вовремя, эта процедура может состояться автоматически. Согласно законодательству, такие автоматические расчеты производятся с 1 апреля. Однако важно отметить, что в текущем году новые пенсии с дополнительными выплатами за апрель и май для работающих пенсионеров были выплачены в июне.

В частности, часто при расчете пенсии учитывают старые показатели. То есть доплату за сверхурочный стаж работающим пенсионерам считают по старому прожиточному минимуму – этот механизм предусмотрен Законом.

Этот показатель относится к 2015 году и составляет 1074 гривны, хотя в 2023 году он был увеличен до 2093 гривен, а с 2024 года этот показатель вообще увеличится до 2361 гривен.

Размер доплаты зависит от стажа работы, где каждый год стажа равняется проценту этой суммы, но не может превышать 37%.

Учитывая эти показатели, нужно понять, что работающим пенсионерам исчисляют пенсию по старому показателю прожиточного минимума. И только тогда, когда они прекратят работать, произойдет новый перерасчет пенсии.

То есть когда пенсионеры прекращают работать, автоматически производится перерасчет доплаты пенсии на основе нового прожиточного минимума, который составляет 2093 гривны. Таким образом, рассчитывается процент от этой суммы для пенсионеров, больше не работающих.

Адвокат посоветовал работающим пенсионерам уволиться перед мартом месяцем на один месяц работы, чтобы вам перечислили пенсию по новому показателю прожиточного минимума. Таким образом, пенсия может увеличиться до 500 гривен. После этого можете возвращаться на работу.

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