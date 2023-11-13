Украинцам рассказали, когда вырастет минимальная пенсия в Украине и выплаты в целом, чего ждать в ближайшее время.

Пенсионный фонд Украины предоставил ответы на все вопросы.

Об этом сообщили эксперты в youtube-канале "Народна думка".

"Минимальная пенсия или выплата составляет 2093 гривны, потому что ее даже пенсией назвать нельзя, ее даже в пенсионном пенсией не называют, которая перечислялась в декабре-месяце 2022 года. Так что увеличение произойдет с 1 января 2024 года, так как вырастет прожиточный минимум ", – говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что рост прожиточного минимума официально заложен в проекте бюджета и таким образом 2093 гривны, которые люди получают сейчас, увеличится до 2361 гривен.

"Нельзя утверждать, что увеличение колоссальное, но тем не менее, какой-то сдвиг есть и сумма возросла", – говорят специалисты.

Также с 1 января вырастут и другие виды пенсий в Украине, не только минимальные.

Украине отреагировали на новость о предстоящем повышении минимальных пенсий:

"Какое позорище. Чтобы они так жили и наедались на 2300 пенсии",

"Разве можно прожить на такую ​​пенсию, выжить трудно",

"Когда она "вырастет", не все доживут...Я от всего сердца желаю нашим депутатам прожить на этот ганебный минимум...",

"Не понимаю, для чего сейчас об этом говорит. Дай Бог нам всем дожить до января. Или не о чем другом сказать. Доживем и тогда увидим что к чему",

"Кто как делал и каков был у него трудовой стаж работы по профессии в трудоспособном возрасте и какая была зарплата это один из самых больших начислений пенсии!".

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.