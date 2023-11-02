Средняя пенсия в Украине выросла на 15,7%, самый высокий размер выплат в Киеве, самый низкий в Тернопольской области.

Средняя пенсия в Украине с начала 2023 года выросла на 728 гривен.

Однако, как сообщили в Пенсионном фонде, за 9 месяцев 2023 сократилось число пенсионеров.

По состоянию на 1 октября общая численность пенсионеров в Украине - 10,539 млн человек, к началу 2023 года цифра была больше - 10,687 млн ​​человек.

Самый средний размер пенсии в Киеве – 7 219 грн, самый низкий в Тернопольской области 4 041 грн.

В ПФУ приводят данные по числу пенсионеров, получающих пенсию: более 10 тысяч гривен получают 10,7% пенсионеров, а именно 1,128 млн украинцев, в среднем 14 727 гривен.

29,2% пенсионеров или 3,084 млн человек имеют выплаты от 2 до 3 тысяч гривен, средний размер составляет 2 619 грн.

Самые низкие пенсии, до 2 тысяч гривен имеют 63,862 тысячи человек или 0,6% от общего числа пенсионеров.

"как можно считать среднюю в целом с пенсиями судов, чиновников и им подобным, вычислять среднюю надо простым пенсионерам отдельным, государственным-отдельным, тогда можно говорить на сколько у кого она выросла, а то у кого 15,7% -2000 грн., а у кого 300 грн",

"Приравняйте цены на все к минимальной пенсии и пусть депутаты попробуют прожить, почему у кого нет стажа минималку и как есть 28лет все равно минималку пусть подскажут где доработать как негде работать, и как считают среднюю, это прикол издевательства над народом",

"Где-то пенсия повышается, только у нас зависла. Видно за что-то зацепилось наше повышение и никак дальше не повышается. Только цены скачут. И на лекарства, и на продукты и на все остальное. Как выживать на такие пенсии, коммуналка больше, чем пенсия ",

"У кого она выросла интересно, у судей и им же подобных, потому что у кого пенсия была 2500, то она и осталась, ну а средняя, ​​разумеется, выросла", - пишут украинцы в комментариях.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.