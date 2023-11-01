Такой шаг вызвал ненастье среди студентов, и некоторые из них обратились в местное управление образования по этому поводу.

Национальный аграрный университет в Виннице решил принять неординарный подход в борьбе со студентами, постоянно прогуливающими лекции. Нововведение возмутило студентов и вызвало их недоразумение. О ноу-хау сообщает телеграмм-канал "Реальная Винница".

В частности, при входе в главный корпус университета был установлен демонстрационный монитор, на котором отображаются фамилии и имена этих студентов. Университет приступил к видеотрансляции экрана с этим списком.

Такой шаг вызвал ненастье среди студентов, и некоторые из них обратились в местное управление образования по этому поводу. Кроме того, студенты ожидают реакции Министерства образования и науки. Среди них есть те, кто считает, что такой подход нарушает их права и может привести к буллингу.

"Так студенты, которые прогуливают занятия. И еще на всеобщее обозрение, чтобы было больше буллинга. Имеют ли они на это право? А завтра могут начать выставлять на всеобщее обозрение тех, кто где кашлянул. Вот так мы живем. Аграрный университет", – поделилась одна из пользователей социальных сетей своими мыслями.

Многие пользователи стали на сторону студентов: "Как минимум половина ходит на работу, чтобы заплатить за обучение", "И для кого это сделано? После такого студенты вряд ли прибегут на пары с благодарными улыбками", "Еще бы позорные столбы как в средневековье сделали" , "Это чистый совок".

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