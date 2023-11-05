Абонент "Киевстар" сообщил, что оператор якобы без согласия подключил пакет услуг.

Негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

"Списывают средства за какие-то услуги, за которые владелец тарифа узнает когда не проходит оплата за тариф. Ситуация: жене пополнил счет, тариф не подключен на счет 0.0 десятых. Пишу оператору, оператор: у вас подключен Киевстар ТВ. Ни я ни жена его не используем ) Когда начал читать все смс от оператора Когда-то месяц когда-то пришла смс языков вам под ваш пакет будет бесплатное ТВ, потом как платно автоматически подключим платный пакет за супер труппер тариф и они его без согласия подключили и теперь если ты затыкал его отключить, в вас будет постоянно списывать по ТВ. Это просто трэш!", - говорится в сообщении абонента "Киевстар".

Он добавил, что пытался доказать оператору "Киевстар", что услуги ему подключили без его ведома.

"На замечание оператору что без согласия они не подключают, я ему доказал что вы подключили без согласия, просто прислали смс. Он сразу начал говорить, компания не обманывает, все с согласия, юридически и т.д кучу извинений, не поняла для меня инфа где что должно и как нужно расценивать их смс (которые 90% никто не читает) По выводу: средства они уже не возвращают. Сделали виновным меня. Типо я сам подключил, дал согласие и так далее. Люди, читайте смс! Это сохранит ваши средства", - резюмировал клиент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору: "Такого сервиса я еще не видела".