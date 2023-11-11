Цены на некоторые продукты в Украине могут снизиться, эксперты рассказали, о чем идет речь.

В Украине цены снизятся на тепличные овощи.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Фермеры получили большие гранты на выращивание садов, ягодников, виноградников и строительство теплиц.

Сообщается, что благодаря им будут заложены около 2 тыс. га новых садов.

Самыми популярными культурами на закладку садов являются – голубика, яблоня и орех, а на овощах – огурцы и томаты.

Министерство аграрной политики планирует увидеть результат реализации грантовой программы весной 2024 года.

По словам Высоцкого, в результате нивелируются резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией.

"Свежая продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет ближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей", – сообщил Высоцкий.

Украинцы отреагировали на новость о снижении цен на овощи в Украине:

"В этом году сдал лук по 6 гр год работы, даже не вернул вложивший в семена посадку пропашку и сбор. Агрофирмы задавили, но выживает сильнейшая эта жизнь",

"В Украине и снизятся цены! Это нереальная фантастика",

"Потому что их никто не покупает, надо иметь голову на плечах и мозги, что люди не могут купить эти продукты просто потому, что у них нет денег и потом эти продукты не несут ничего хорошего одна химия не вкуса ни запаха у них нет да еще и за такие цены, ешьте сами и будьте здоровы",

"Чтобы в Украине снизились на что-нибудь цены? Не смешите!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: " Экономическая правда ".

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.