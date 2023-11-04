Пенсия в Украине, в Министерстве соцполитики рассказали, есть ли смысл в пенсиях для инвалидов.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что вместо социальных выплат нужна финансовая самостоятельность лиц с инвалидностью.

Жолнович сообщила, что из-за войны число людей с инвалидностью будет расти.

Министерша привела пример, если человек прошел реабилитацию, он обеспечен протезом, переобучением, рабочее место обустроено с учетом потребностей человека – нужно ли сохранять все виды социальной поддержки на прежнем уровне.

"Если она хочет работать, предоставили ей работу, которая приносит 10-20 тысяч гривен, то есть ли смысл выплачивать ей пенсию в 2 тысячи гривен и ограничивать трудовые права?», – говорит министерка.

Жолнович считает, что лучше потратить деньги на помощь человеку с сопровождением на рабочем месте, обустроить рабочее место с учетом его потребностей.

Оксана Жолнович заявила, что из-за войны средний возраст человека с инвалидностью в Украине снижается.

Украинцы отреагировали на заявление министерши о пенсиях:

"Произвол в этой стране просто зашкаливает. Я инв.2 гр. болею 23 года, и здоровье с каждым годом хуже. Дали группу пожизненно, а теперь если заберут то, что нужно милостыню просить под углом?",

"В мирное время инвалиду устроиться на работу было не просто, а сейчас практически невозможно и это пенсия у многих все, что у них есть, чтобы выжить",

"Слов нет, одни эмоции",

"А как людям жить? Там и так очень малые выплаты. Они совсем?!", – пишут украинцы в комментариях.

Источник: Ukrinform TV.

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