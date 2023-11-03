Цены на продукты в Украине, в Минэкономики дали прогноз, чего ждать в ближайшее время.

Цены на продукты в Украине существенно снижаться или увеличиваться не будут.

Как говорится в отчете Минэкономики, в сентябре потребительские цены вернулись к росту на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).

В ведомстве прогнозируют, что динамика потребительских цен будет зависеть в первую очередь от возможности изменений, в частности, форс-мажор, в сложившихся условиях функционирования экономики.

"В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушено, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет", — говорят в ведомстве.

Однако в целом рост цен, сообщают в ведомстве, оставался в тренде, соответствующем показателям инфляционной динамики и таргетам мирного времени.

Сообщается, что с начала года потребительская инфляция – 3%, годовые темпы замедлились до 7,1% по сравнению с 8,6% в предыдущем месяце.

Украинцы отреагировали на прогноз Минэкономики:

"Какая разница что удорожает. Мы уже привыкли. Главное, чтобы наши депутаты не похудели, а мы как-то протянем",

"А зарплата у людей, пенсионеров когда будет расти?",

" Это победа или мало ?)) А где же повышение уровня жизни и покупательной способности?)",

"А какая сейчас цена на яйца, виноград, бананы и молочные продукты", – пишут украинцы в комментариях.

Источник: tsn .

Последние новости Украины:

Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.