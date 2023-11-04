Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал набор в вагнеровцы. Специалист прокомментировал ситуацию на "Фабрике новостей".

"Так набирают террористов. Причем сразу говорят, что надо сделать, надо захватить чужую территорию, надо убивать украинцев и за это платят деньги. Потому надо уже давно Минобороны России признать террористической организацией, так как боятся признать Россию государством-спонсором терроризма", - сказал Роман Свитан.

Специалист добавил, что террористы набираются в режиме финансового поощрения. Также новым боевикам обещают снять судимости, которые у них есть. На подобные условия ведутся садисты, которые или совершали уже преступление или готовы его совершить. И подобные люди на текущий момент спасают путина от полномасштабной мобилизации.

А путину очень важно избежать мобилизации, ведь совсем скоро у него будут выборы. Поэтому Кремлю нужно не создавать больших внутренних потрясений, чтобы выборы прошли нормально.

А еще одна волна мобилизации обязательно создаст подобный прецедент, что люди снова будут недовольны. А путин уже не может контролировать регионы России, особенно там, где национальные республики, как на примере Кавказа. Ведь протесты дагестанцев хотели повесить на украинские спецслужбы, но поднялась такая волна, что ели с ней справились.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности

Также Politeka сообщала, что россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности

А еще Politeka писала, что ВСУ втянули в тайную сделку, стали известны подробности



