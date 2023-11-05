В следующем году в Украине предполагается повышение уровня пенсий, по меньшей мере, для четырех категорий получателей. Этот шаг учтен в проекте бюджета на следующий год. Максимальное повышение пенсий ожидается для получающих максимальную сумму пенсии, а именно 2,6 тыс. грн.

Планируется введение повышений пенсий в январе, а также в марте и апреле. Эти изменения будут касаться следующих групп пенсионеров: получателей минимальных пенсий (размер увеличится с 2093 грн. до 2361 грн.), а также максимальных пенсий (от 20 930 грн. до 23 610 грн.).

Граждан, имеющих право на гарантированный размер пенсии. Эта категория включает тех, кто имеет достаточный стаж и достиг 65-летнего возраста. В начале года их пенсия будет составлять 2840 грн (по сравнению с предыдущими 2680 грн), а в апреле увеличится до 3200 грн.

В марте также предусмотрено повышение пенсий лицам, пользующимся системой осовременивания пенсий. Подробности об этом обновлении еще не раскрыты.

Однако важно отметить, что эта ситуация не очень обнадеживающая. Поскольку в течение 2022, 2023 и 2024 годов цены, учитывая предусмотренные прогнозы, возрастут на 52,2% и для того, чтобы пенсионерам с компенсацией увеличения цен получать минимальную сумму пенсии в размере 2944 грн. Вместо этого пенсионерам будет выплачено только 2361 грн.

Следует отметить, что пенсионеры почти полностью потребляют свои пенсии на приобретение продуктов питания. Тем не менее, темпы роста цен на продукты выше, чем средняя инфляция для всего потребительского рынка. Это означает, что для того чтобы пенсионеры могли покупать такое же количество продуктов в супермаркете, их пенсии должны расти еще быстрее, чем общая инфляция за последние три года.

Источник: OBOZ.UA.

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