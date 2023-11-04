Третьего ноября, в 10:30 в полицию Киевщины обратился взволнованный отец и заявил о том, что его сын покинул медицинское учреждение в поселке Глеваха.

Как сообщает пресс-служба Киевщины, в медучреждении Максим находился на лечении.

Сообщается, что на поиски молодого человека были оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

Приметы пропавшего парня: рост около 140 сантиметров, худощавого телосложения, на голове шрам, Максим выглядит на 10 лет.

В день исчезновения был одет в светло-зеленый спортивный костюм, черные кроссовки.

"При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить на спецлинию «102»", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что под Киевом расстреляли автомобиль, в котором находился водитель, подробности преступления рассказали в полиции.

Двое неизвестных напали на 45-летнего мужчину в собственном дворе.

выяснилось 25-летний уроженец Житомирщины, произвел 8 выстрелов по автомобилю мужчины.

Нападавшие скрылись с места расстрела и выехали из Киевщины, однако полицейским удалось их задержать.

По факту покушения на совершение умышленного убийства группой лиц следователи сообщили злоумышленникам о подозрении. Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Напомним, ранее стало известно об ужасах под Киевом - в человека стреляли в собственном дворе.

Кроме того, Politeka.net писала, что остановилось сердце украинца, которого многие знали и любили.

Также сообщалось о жутком убийстве в укрытии - погибшему было всего 28 лет.