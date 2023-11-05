Идентификация через Дію-підпис: пенсионерам было предложено обновить данные для дальнейшей выплаты пенсии во время видеоконференции, но у некоторых возникли проблемы с идентификацией.

Чтобы получить Дію-підпис необходимо авторизироваться в приложении Дія.

Выделите Меню – Дія-підпис.

Нажмите кнопку Создать.

Подтвердите лицо через проверку фото, NFC или BankID.

Придумайте 5-значный код для Дії.

Теперь вы можете подписывать документы в Дії и онлайн.

Электронная идентификация осуществляется путем авторизации получателя в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины посредством электронной подписи Дія-підпис.

Для того чтобы пройти идентификацию нужно зайти на портал пенсионных услуг, для этого нужно в поиске google – написать портал пенсионных услуг.

"И вот самый первый сайт portal.pfu.gov.ua это и есть портал электронных услуг пенсионного фонда. У нас есть две кнопки сверху: вход и регистрация. нам нужно нажать вход так как регистрация пенсионера, точнее идентификация, проходит через дееподпись – нам нужно выбрать закладку "Дія-підпис" дальше, выбрать физическое лицо и нажать кнопку получить код для входа дальше. Далее у нас появляется QR-код, который нужно сканировать с помощью Дія. Дальше мы переходим к дальнейшим дальнейшим шагам в действие на смартфоне. Берем свои смартфоны и заходим в Дію, открываем ярлычок Дія, если у вас его нет, то вам нужно его установить», – рассказывают подробно эксперты.

Находим на главной странице Дія, чтобы пройти идентификацию на портале пенсионного фонда через Дію-підпис, нам нужно активировать действие подписи. для этого заходим в меню справа снизу и нажимаем – подписать Дію-підпис.

"Возвращаемся в Дію на главную страницу документы и вот справа сверху У нас есть ярлычок Q с помощью которого нам нужно считать qr-код который у вас не находится на ноутбуке при входе на портале пенсионного фонда", - сообщили специалисты.

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