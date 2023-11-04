В ПФУ сообщили, что начато финансирование пенсий за ноябрь, стало известно, о каких суммах идет речь.

Так, 2 ноября начато финансирование пенсий на ноябрь.

Как сообщил ПФУ, на пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,9 млрд грн.

Кроме того, на финансирование больничных направлено 98,2 млн. грн. В ноябре предоставлено 105,0 тыс. услуг украинцам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Однако в комментариях украинцы решили рассказать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

Так, пользователь сети посетовал, что достигнув 60 лет, он не может оформить пенсию в первый раз по возрасту.

"Коэффициент стажа 0.75 лет. Прошу ответить: Почему человек - работающий пенсионер вышедший на пенсию по возрасту по списку-1 Закон 1058, ст.114, и продливший еще 10 лет работать платя все налоги в ПФУ и достигнув 60 лет не может оформить пенсию в первый раз просто по возрасту без всяких льгот руководствуясь Законом 1058, ст.10", – спросил мужчина.

Также он поделился мнением о бальной системе начисления пенсий.

"Зачем снова Украинский народ хотят ввести в заблуждение манипулируя всевозможными Е-балами??? Укажите официально, какой Закон Украины запрещает оформить просто пенсию по возрасту в 60 лет пенсионерам по возрасту по льготному списку-1 у которых пенсия намного меньше сегодняшних пенсионеров, в которых коэффициенты стажа также намного меньше???"Осовременивание пенсий" это действительно большая афера уничтожения пенсионеров вышедших на пенсию до 31.12.2018г.", - резюмировал мужчина в комментариях.

Напомним, в 2024 году в Украине будет введена новая балльная система для индексации пенсий, что предназначено для увеличения выплат для пенсионеров.

По действующему законодательству, когда лицо выходило на пенсию в 2000 году, его пенсия исчислялась на основе заработка с того же года. Индексация в разные годы не происходила или была недостаточной.

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