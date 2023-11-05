Пенсия в Украине, засчитывается ли стаж наработанный в странах СНГ, в частности, на территории российской федерации.

Независимо от того, в какой из стран СНГ работал человек, при переезде в Украину, согласно украинскому законодательству, ему засчитали стаж наработанный на территории этих государств и назначили пенсию .

Об этом сообщил адвокат Василий Юрцев в своем youtube канале.

По словам адвоката, частью второй статьи четвертого соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты тружеников-мигрантов от 15 апреля 1994 г., подписанного правительствами Азербайджанской республики, республики Армения, Республики Беларусь, республики Грузия, республики Казахстан киргизской республики, республики Молдова, Российской Федерации, республики Таджикистан, Туркменистан, республики Узбекистана, Украины, предусмотрено, что трудовой стаж, в частности, стаж на льготных основаниях и по специальности – взаимопризнаются сторонами.

Следовательно, учитывая указанные нормы законодательства, исчисление стажа осуществляется согласно законодательству государства, на территории которого состоялась трудовая деятельность. Льготный стаж приобретен на территории одного из двух государств, признается другим государством.

Постановлением Кабинета министров Украины №1328 от 29 ноября 2022 года О выходе из соглашения о гарантии прав граждан государств-участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения принято: выйти из соглашения о гарантиях прав граждан и государств-участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения.

Указанное постановление вступило в силу 2 декабря 2022 года. Следовательно, Украина как государство-участник соглашения выполняет обязательства, взятые согласно соглашению о гарантиях прав граждан государству-участникам содружества независимых государств. В области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992г.

Поэтому периоды работы приобретенные на территории, в том числе Российской Федерации, в период действия соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников, содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. – должны быть отнесены к общему страховому стажу.

Основным документом подтверждающим стаж работы личности является трудовая книжка.

Указанным порядком предусмотрено, что основным документом подтверждающим стаж работы является трудовая книжка, при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, трудовой стаж состояние устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы службы или обучения, а также архивными учреждениями.

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