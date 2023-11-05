Цены на некоторые овощи в Украине подорожали, эксперты дали прогноз, чего ждать в ближайшее время.

Цены в Украине на определенные овощи стали выше.

Об этом стало известно благодаря порталу Минфин.

В частности, выросли цены на картофель, Среднемесячные цены в октябре 2023 были такими: картофель 1 кг/8,89 грн, картофель молодой 1 кг/14,45 грн, картофель розовый 1 кг/13,42 грн.

По состоянию на ноябрь цены на картофель таковы:

Картофель 1 кг: Metro 10,50 грн, Auchan 10,30 грн, Megamarket 10,90 грн, Varus 8,50 грн. средняя цена: 10,05 грн.

Картофель молодой 1 кг: Auchan 16,90 грн. средняя цена: 16,90 грн.

Картофель розовый 1 кг: Auchan 13,90 грн., Metro 11,34 грн., Varus 15,90 грн. средняя цена: 13,71 грн.

Цены на капусту тоже выросли, среднемесячные цены в октябре 2023 года были такими: Капуста молодая 1 кг/19,62 грн, капуста белокочанная 1 кг/7,55 грн.

Текущие цены на 4 ноября на капусту: Капуста молодая 1 кг: Auchan 21,90 грн, Metro 20,70 грн, Varus 14,20 грн. Megamarket – 34,20 грн. средняя цена: 22,75 грн.

Капуста белокочанная 1 кг Novus 7,99 грн, Metro 7,38 грн.

Auchan 8,40 грн, Varus 7,50 грн, Megamarket 9,90 грн. средняя цена: 8,23 грн.

Перец болгарский ощутимо вырос в цене.

Текущие цены (средние и по магазинам) на болгарский перец за 1 кг: Auchan 134,90 грн, Metro 155,90 грн, Novus 169,00 грн, Varus 174,90 грн.

средняя цена: 158,68 грн.

Среднемесячные цены в октябре 2023 года были такими: Перец болгарский желтый 1 кг 128,51 грн.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин недавно дал прогноз, сообщив, что в ноябре цены на продукты могут повыситься от 3 до 8 процентов.

Последние новости Украины:

Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.