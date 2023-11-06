В «Киевтеплоэнерго» было сделано важное объявление, касающееся показаний счетчиков.

В «Киевтеплоэнерго» предупредили всех потребителей, что начат прием показаний счетчиков, пишет Politeka.net со ссылкой на «Киевтеплоэнерго».

«С 5 ноября открыты клиентские базы для передачи показаний счетчиков тепла», - говорится в сообщении «Киевтеплоэнерго».

Зафиксировать показания счетчиков, не дожидаясь последнего дня месяца, можно уже с сегодняшнего дня.

«Позаботьтесь об актуальности начислений и своевременно передавайте показания», - призывают всех потребителей в «Киевтеплоэнерго».

Также в Киевтеплоэнерго напомнили, что данные счетчиков тепла можно вносить в течение всего месяца, начиная с 5-го числа.

Кроме того, в "Киевтеплоэнерго" рассказали о способах дистанционной передачи показаний.

Например, через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса или через личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго.

Также передать показания счетчиков можно с помощью мобильного приложения «Коммуналка».

Есть и альтернативные способы передачи показаний счетчиков, отмечают в «Киевтеплоэнерго».

Позвонив в Call-центр, воспользовавшись бесплатной телефонной линией, есть дополнительные стационарные телефонные номера сервисных центров; ящики для передачи показаний по адресам сервисных центров ЦКС; передача показаний при оплате услуг в банковских и финансовых учреждениях.

"Владельцы бойлеров ежемесячно должны подавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".

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