Изменения в системе начисления пенсий запланированы на 2024 год. Они предполагают снижение выплат для определенной категории пенсионеров. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету, Роксолана Пидласа.

В частности понижение выплат пенсий ожидает бывших чиновников, Одновременно те, кто получает наименьшие пенсии, ожидает увеличения выплат. Целью таких изменений является задача сделать солидарную пенсионную систему более справедливой. Сейчас средняя пенсия в Украине составляет примерно 5350 гривен, но более миллиона человек получают пенсии в размере более 10 000 гривен.

В 2024 году государство предусматривает выделить Пенсионному фонду трансферт в размере 271,9 млрд грн для финансирования выплат пенсий и проведения ежегодной индексации с 1 марта.

В рамках пенсионной реформы, которая запланирована на следующий год, будет также введена балльная система при начислении пенсий. Эта система направлена ​​на уменьшение разрыва между вышедшими на пенсию пенсионерами давно и теми, кто сделал это недавно. Выплаты для лиц, вышедших на пенсию раньше, будут адаптированы к современным стандартам.

За каждый месяц, когда человек платил страховой взнос или работал, будет сочтено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. Таким образом, планируется вычислять реальную покупательную способность. Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше – то 11-12 баллов. Или же, наоборот, меньше.

Источник: Лига.

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