Суд принял решение обязать главное управление ПФУ Сумской области перечислить пенсию для пенсионерки, получавшей 3800 гривен. Еще несколько лет назад они не соглашались это делать, пока украинка не обратилась к юристам. Те в свою очередь довели дело до суда. Своей историей пенсионерка Валентина Ивановна поделилась с украинцами.

Учительница Сумской области перешла с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту. Первоначально ПФУ начислил ей пенсию по неправильному показателю средней заработной платы по Украине.

История началась с того, что пенсионерка Валентина Ивановна в конце мая вышла на пенсию, проработав в школе 40 лет. Ей насчитали 3800 гривен пенсии. Такие низкие выплаты объяснили в ПФУ тем, что в 2017 году Валентина ушла на пенсию за выслугу лет, а затем снова вышла на работу. То есть уровень средней заработной платы при расчете пенсии был взят по показателям 2017 года.

Пенсионерка обратилась к юристам, которые направили это дело в суд. Дело было выиграно в пользу пенсионерки, поэтому выплаты ему были перечислены. Женщина начала получать 6,2 млн, то есть пенсия выросла в два раза. Также женщина получила доначисление в размере 10 тысяч, за те месяцы, пока ей выплачивали меньшую пенсию.

То есть, к сожалению, только после обращения в суд можно добиться более крупных выплат. Потому что часто при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту в 2023 году средний показатель заработной платы, который берется для исчисления вашей пенсии, должен браться за 2020, 2021 и 2022 годы. В то же время ПФУ, чтобы не платить большую пенсию, берет совсем другие показатели, а именно за 2015, 2016 и 2017 год.

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