Противник продолжает усиливать свою группировку на Авдеевском направлении, появились новые тревожные подробности.

Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец, командование российских оккупантов продолжает реализацию своего замысла по окружению Авдеевского района обороны ВСУ.

Восточнее села Степное оккупанты атаковали передовые позиции ВСУ по направлению этого н.п. - имели успех, вытеснили подразделения ВСУ с одного взводного опорного пункта.

Также военный аналитик сообщил, что по направлению на "коксохим" оккупанты также атаковали

«Бои еще продолжаются, но, очевидно, они уже заняли посадку за железной дорогой возле северной части комбината», - предположил Машовец.

По направлению Каштаново - "Виноградники" и в сторону "Царской охоты" бои также продолжаются.

По направлению Водяное – "9-й квартал" (Авдеевка) противник пытался выйти на тылы наших подразделений, обороняющихся в районе с.Опытное.

«Безрезультатно», - сообщил эксперт.

По направлениям Водяное – Тоненькое и Пески – Первомайское атаки оккупантов провалились.

«В смысле поддержки и обеспечения активных наступательных действий на Авдеевском направлении командование противника также организовало и провело ряд атакующих действий и на соседних направлениях и участках», - рассказал Машовец.

Атаки врага с рубежа Степное-Тарамчук в направлении с.Новомихайловка были безрезультатными. Не прекращаются попытки оккупантов захватить Марьинку.

«Неудачно», - сообщил Машовец.

Таким образом, подчеркивает эксперт, учитывая, что противник не прекращает своих попыток атаковать и продолжает усиление своей группировки на Авдевском направлении, оккупанты не отказались от реализации своих планов на Авдеевском направлении.

«Авдеевка, очевидно, продолжает оставаться "в приоритете" у российского командования», - подчеркнул Константин Машовец.

По его словам, оккупанты тащат туда все, что есть живое из направлений, которые еще могут немного "подождать".

«При этом противник уже не учитывает реальное состояние и уровень боеспособности своих формирований уровня бригада\полк и начинает оперировать в области наращивания усилий не частями и соединениями, а по сути - отдельными подразделениями...Хотя они и продолжают официально называться - полками, бригадами и даже дивизиями», - отметил военный аналитик, добавив, что это «очень интересная тенденция».

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