Этой ночью враг атаковал разными типами ракет и ударными дронами.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, под огнем находилась Херсонщина – оккупанты били ракетами и КАБами.

Также взрывы раздавались в Николаевской области – работало ПВО.

«Одесчина – плотная смешанная ракетно-дроновая атака по средности областного центра и припортовой инфраструктуре», – сообщили защитники.

Отмечается, что большинство целей удалось уничтожить, но есть попадания. На данный момент известно о 5 пострадавших.

В свою очередь, в Одесской ОГА показали последствия одной из атак. Сегодня, 6 ноября, Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября российские захватчики «поздравили» памятник – запустили ракету, которая ударила рядом.

В результате удара повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.

«Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркнули в ОГА.

Также опубликованы кадры с места попадания.

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