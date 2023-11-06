Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, под огнем находилась Херсонщина – оккупанты били ракетами и КАБами.
Также взрывы раздавались в Николаевской области – работало ПВО.
«Одесчина – плотная смешанная ракетно-дроновая атака по средности областного центра и припортовой инфраструктуре», – сообщили защитники.
Отмечается, что большинство целей удалось уничтожить, но есть попадания. На данный момент известно о 5 пострадавших.
В свою очередь, в Одесской ОГА показали последствия одной из атак. Сегодня, 6 ноября, Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
Именно в ночь на 6 ноября российские захватчики «поздравили» памятник – запустили ракету, которая ударила рядом.
В результате удара повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.
«Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркнули в ОГА.
Также опубликованы кадры с места попадания.
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