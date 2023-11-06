В данный момент невозможно точно предсказать будущие цены и изменения на мировом рынке масла и сливочного масла.

Украинские супермаркеты пересмотрели цены на несколько наиболее популярных продуктов, в частности, подсолнечное масло и сливочное масло. Отчет об изменениях в ценах опубликован на финансовом портале Минфин .

К примеру, рафинированное подсолнечное масло торговой марки "Олейна" теперь в среднем стоит 60,27 гривны за 850 граммов, что на 5 гривен дороже по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на подсолнечное масло в супермаркетах начинаются от 50,98 гривны и могут достигать 65,90 гривны за бутылку.

В то же время цена на подсолнечное масло "Щедрый Дар" остается стабильной и составляет в среднем 54,20 гривен за 850 мл. Что касается сливочного масла, ситуация тоже самая - наблюдается повышение цены.

Так, цена на сливочное масло "Крестьянское" 72,5% выросла с 67,60 до 70,23 гривны за 200-граммовую упаковку. Цены на товар колеблются в пределах 64,50-70,62 гривны, в зависимости от магазина.

Масло сливочное "Яготинская" 73% подорожало гораздо больше, с 68,94 до 72,04 гривны за 200-граммовую упаковку.

Следует отметить, что в данный момент невозможно точно предсказать будущие изменения на мировом рынке масла и сливочного масла. Даже к концу осени возможно снижение цен. Производители могут продолжать поднимать цены, но очевидно, что подобная ценовая политика может негативно повлиять на объемы продаж.

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