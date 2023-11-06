Ужасная трагедия произошла в Сумской области, опубликованы фото и имена погибших.

Как стало известно, в Сумской области погибли пятеро бойцов 117-й бригады, пишет Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе, среди погибших Юрий Канивец, Андрей Цвик, Артур Билаш и Олег Стрижак, Станислав Евтушенко.

Военнослужащие погибли в Великописаревской общине в результате столкновения с вражеской ДРГ, защищая границы Сумщины.

«Вечная память!»,

«Боже, какое горе!»,

«Герои не умирают» ,

"Ужасное известие",

"Сочувствие родным и близким" , - комментируют новую трагедию украинцы.

Опубликованы также фото бойцов.

Отметим, что тем временем стало известно, что ДБР расследует гибель военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, а также гражданских от удара россиян во время торжеств вблизи линии фронта 3 ноября.

По информации бригады, в тот день погибли 19 бойцов.

Российская ракета ударила по расположению военных в селе Заречное Запорожской области.

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