Как стало известно, в Сумской области погибли пятеро бойцов 117-й бригады, пишет Politeka.net.
Как сообщили в пресс-службе, среди погибших Юрий Канивец, Андрей Цвик, Артур Билаш и Олег Стрижак, Станислав Евтушенко.
Военнослужащие погибли в Великописаревской общине в результате столкновения с вражеской ДРГ, защищая границы Сумщины.
«Вечная память!»,
«Боже, какое горе!»,
«Герои не умирают» ,
"Ужасное известие",
"Сочувствие родным и близким" , - комментируют новую трагедию украинцы.
Опубликованы также фото бойцов.
Отметим, что тем временем стало известно, что ДБР расследует гибель военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, а также гражданских от удара россиян во время торжеств вблизи линии фронта 3 ноября.
По информации бригады, в тот день погибли 19 бойцов.
Российская ракета ударила по расположению военных в селе Заречное Запорожской области.
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