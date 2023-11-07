Некоторые пенсионеры, столкнувшись с проблемами со здоровьем, не могут получать свою пенсию лично на почте или банке. В таком случае есть возможность оформить доверенность на другое лицо, получающее пенсию от имени пенсионеров. Об этом подробнее рассказали юристы.

Украинцам объяснили, что для оформления доверенности на пенсию лицо должно лично подать заявку о выплате пенсии в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Доверенность может быть легализована через нотариуса или уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления. К тому же члена семьи военнослужащего может удостоверить командир (начальник) части, соединений, учреждений или учреждений.

Для оформления доверенности на пенсию не требуются дополнительные документы. Однако в самой доверенности на пенсию обязательно должны быть указаны следующие реквизиты:

Место и время сборки.

Срок действия доверенности.

Сведения о доверителе и доверенном лице, включая фамилию, имя, отчество и адрес.

Список действий, которые доверенное лицо может делать от имени доверителя.

Важно отметить, что лицо, выдавшее доверенность на пенсию, может отменить его в любой момент, уведомив об этом учреждение, выплачивающее пенсию, а также лицо, которому было поручено получать пенсию.

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