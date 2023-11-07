В Украине стремительно дорожает очень популярный продукт, эксперты дали прогноз, когда цены достигнут пика.

В Украине начали дорожать яйца, эксперты предупреждают, что еще не стоит ждать падения цен в ближайшее время.

Портал "Минфин" публикует текущие цены на яйца в Украине:

Средние цены на определенные продукты этой категории по состоянию на 7 ноября таковы:

Яйца перепелиные (20 шт) 58,16 грн.

Яйца куриные Наседка (С1 10 шт) 54,75 грн, когда в октябре 2023 года стоимость была 53,84 грн.

Яйца куриные Ясенсвет (С1 10 шт) 55,52 грн.

Яйца куриные Ясенсвит (С1 18 шт) 96,60 грн, в октябре стоимость составляла 95,37 грн.

Яйца куриные Ясенсвет (С1 30 шт) 165,33 грн.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка считает, что на рост цен влияют два основных фактора: сезонность и эксперт.

По словам эксперта, до конца этого года цена может быть 60–70 грн. Себестоимость производства тоже возросла, что влияет на цены, в частности, затраты на электроэнергию.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду прогнозирует, что к Новому году яйца вырастут в цене до 75 грн за десяток.

К слову, цены на продукты в Украине существенно снижаться или увеличиваться не будут.

Как говорится в отчете Минэкономики, в сентябре потребительские цены вернулись к росту на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).

В ведомстве прогнозируют, что динамика потребительских цен будет зависеть в первую очередь от возможности изменений, в частности, форс-мажор, в сложившихся условиях функционирования экономики.

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.