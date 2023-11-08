В начале ноября в супермаркетах произошли изменения в ценах популярных продуктов - творога, молока и масла.

В начале ноября в супермаркетах произошли изменения в ценах популярных продуктов. Покупателям были представлены актуальные цены на молоко, сливочное масло и творог. Данные опубликовали на специализированном сайте Минфин . Кроме того, эксперты отметили, чего ждать от цены в дальнейшем.

Так, стоимость молока под торговой маркой "Простонаше" с жирностью 1% повысилась всего на несколько копеек, до 42,34 гривен за 900 мл. Однако "Яготинское" с жирностью 2,6% подорожало в цене с 39,88 до 41,44 гривен за 900 мл.

Так, цена на сливочное масло "Крестьянское" 72,5% выросла с 67,60 до 70,23 гривны за 200-граммовую упаковку. Цены на товар колеблются в пределах 64,50-70,62 гривны, в зависимости от магазина.

Масло сливочное "Яготинская" 73% подорожало гораздо больше, с 68,94 до 72,04 гривны за 200-граммовую упаковку.

С другой стороны, цена на творог "Простонаше" с жирностью 9% выросла с 72,47 до 75,37 гривен за 300 грамм. Опять же этот продукт можно приобрести дешевле в сети магазинов "Варус" за 72,90 гривен.

Следует отметить, что к концу текущего месяца предполагается рост цен на самые популярные категории продуктов питания от 3% до 8%. В частности, на молочную продукцию. Темпы роста стоимости продуктов также будут зависеть от ситуации в Украине, особенно если будет продолжаться масштабная атака на энергосистему и будут производиться блекауты, что усложнит хранение продукции.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.