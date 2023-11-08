Пенсионерка попросила помочь ей в решении вопроса, была ли она неправа, умоляя свою дочь Эрику больше не иметь детей.

Дочь женщины Эрика и ее муж работают полный рабочий день и имеют двоих детей. Они уже стали родителями пятилетнего мальчика и четырехлетней девочки.

Поскольку они живут рядом друг с другом, пять лет назад Эрика пришла к своим родителям, чтобы спросить, готовы ли они присматривать за их детьми, «чтобы она могла продолжать работать и позволить себе их комфортную жизнь».

Бабушка и ее муж согласились, так как они были на пенсии, но все, что они обсуждали, это наблюдение за своими внуками и ожидания дочери относительно заботы о них.

Все шло хорошо, пока они не дошли до третьего года соглашения, когда бабушка и ее муж начали чувствовать, что их используют. Когда произошла изоляция от COVID, ее дочь и зять работали из дома и ожидали, что бабушка будет брать детей весь день.

Она настаивала на том, чтобы разделить время, поскольку детский сад был закрыт.

В конце концов они согласились, что дети проведут два дня со своими родителями и три дня с бабушкой и дедушкой, но их зять был не в восторге от такой договоренности и жаловался на нее каждый день. Дела пошли лучше, когда школы снова открылись.

На четвёртый год действия соглашения ситуация ухудшилась. В 2021 году Эрика не хотела, чтобы ее сын пошел в школу, но бабушка настояла на том, чтобы он вернулся в школу, потому что ей и ее мужу нужен перерыв.

Она также настаивала на том, чтобы внучка проводила больше времени в дошкольной программе, но ее дочь утверждала, что это будет стоить слишком дорого. Однако она заставила свою дочь и зятя смягчиться, приложив еще больше усилий.

Следующей весной их зять настоял на том, чтобы бабушка взяла детей на неделю в отпуск. Когда она оттолкнула его и сказала ему взять детей с собой, он ответил: «Они не могут себе этого позволить», и в итоге не поехал в отпуск.

Все это приводит к существующей проблеме.

Недавно женщина и ее дочь разговаривали, и она упомянула, что была на приеме у акушера-гинеколога и сдала некоторые анализы.

Ее дочь заявила, что они с мужем пытаются завести еще одного ребенка и надеются, что бабушка и дедушка будут присматривать за детьми.

Женщина сказала дочери, что «было бы хорошо, если бы она сказала [ей] это, прежде чем пытаться завести еще одного ребенка».

Эрика сказала ей, что это не ее дело, но она оттолкнула ее и сказала, что это при условии, что она предоставит ей еще пять лет присмотра за детьми.

Когда ее младший внук наконец пошел в школу, она чувствует, что возвращает свои дни, и умоляет дочь пересмотреть свое решение — они не начнут все сначала с еще одним ребенком.

Эрика считала, что со стороны матери было несправедливо заставлять ее выбирать «между мечтой о троих детях и финансовой стабильностью».

Бабушка утверждала, что имея «двух прекрасных детей» и финансовую стабильность, им не стоит портить то, что есть, еще одним малышом.

Теперь женщина находится в противоречии, потому что она чувствует, что проблема может быть в ней, поскольку Эрика считает, что ее родители должны были сказать ей раньше, но в то же время женщина не думает, что она неправа, потому что они с мужем никогда не соглашались воспитывать своих детей.

Многие пользователи сети встали на сторону бабушки и решили, что она права.

По данным опроса Fortune , более 40% родителей полагаются на то, что их собственные родители позаботятся о детях.

Хотя тем, кто может это сделать, повезло, и многие бабушки и дедушки любят проводить время со своими детьми, для семей важно установить и соблюдать границы, чтобы сохранить свои собственные отношения и финансовое благополучие нетронутыми.

Источник: yourtango.

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