В магазине "Ева" в Дрогобыче, который находится во Львовской области, возникла новая языковая ситуация, которая вызвала негодование. Покупатель требовал от кассира обслуживать его на русском языке, на языке, на котором он говорит. Это вызвало волну несогласия и возмущения среди присутствующих. Видео опубликовал телеграмм-канал из Дрогобыча

"В Еве возле Перчатки произошел конфликт между переселенцем на кассиром. По словам очевидцев покупатель хотел, чтобы кассир обслуживала его на том языке, на котором он говорит, на что она отказала ему сказав, что язык обслуживания украинский" - говорится в сообщении.

Свидетели языкового скандала решили снять этот инцидент с мужчиной, который требовал от кассира обслуживания на русском языке. Люди стали на сторону продавщицы и подчеркнули, что в Украине на государственном языке есть украинский, и, соответственно, услуги в обслуживании предоставляются только на украинском языке. Однако покупатель ответил, что свидетели "лезут не в свое дело".

"Мы вас не понимаем на русском, все. Зовите переводчика", – иронично сказала автор видео.

Муж был отчетливо удивлен, поскольку эта ситуация возмутила его. Обычно россияне и поклонники "русского мира" считают, что невозможно, чтобы кто-то не понимал язык "велик и магучий".

"Вы не понимаете русский? Интересно!", - закончил мужчина свой комментарий, пережив обслуживание на украинском языке, взял пакет и рассчитался за товары.

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