Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минздраве Украины.

Отмечается, что лабораторно подтвержденный случай обнаружили в Ровенской области.

«Заболел 20-летний мужчина», - сообщили в Минздраве.

В Минздраве подчеркнули, что симптомы субварианта «Пиролы» такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Кроме того, в Минздраве уточнили, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет.

«Вакцинация остается единственным способом обрести иммунитет и в случае заболевания перенести его легче и снизить уровень осложнений во время болезни», - подчеркнули в Минздраве.

В Минздраве также подчеркнули, что для безвозмездных прививок в Украине более 3 млн доз вакцины: вакцина Janssen от Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty от Pfizer. Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей).

Последние новости Украины:

Ранее сообщалось о таинственной вспышке гепатита в Украине.

Напомним также, что напарник Леси Никитюк рассказал о своей тяжелой болезни.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова обратилась к украинцам после трех недель болезни.