Юристы указывают, когда пенсию начнут приравнивать к баллам, то у одних людей пенсия вырастет, а у других наоборот – уменьшится.

В 2024 году Кабинет Министров планирует внедрить пенсионную реформу в Украине, которая будет включать введение бальной системы в начислении пенсий. Юристы объяснили, для кого могут уменьшить выплаты после введения бальной системы.

Теперь вычисление предусматривает, что за каждый месяц, когда лицо платило страховой взнос или работало, будет рассчитываться соотношение его заработной платы и средней зарплаты за тот же месяц в данном году. То есть это позволит определить реальную покупательскую способность.

Если сумма уплаченной пенсии равняется средней зарплате, лицу начисляется 10 баллов. Если сумма выше, то предоставляются 11-12 баллов, и так далее пропорционально. В случае если сумма меньше, применяется аналогичная логика.

Юристы указывают, когда пенсию начнут приравнивать к баллам, то у одних людей пенсия вырастет, а у других наоборот – уменьшится. К примеру, последние пять лет человек украинец работал на высокооплаваемой работе, а предыдущие десять получал минимальную заработную плату. Тогда коэффициент баллов будет минимальным, множитель также будет минимальным и этот коэффициент повлечет пять лет с хорошей заработной платой.

Таким образом, может возникнуть патовая ситуация, когда одним пенсия вырастет, а у других уменьшится. За счет уменьшения и собираются покрыть пенсию тем, у кого она увеличится.

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