Так, стало известно о возможном отмене определенных социальных выплат для некоторых категорий населения.

Как сообщают эксперты в youtube-канале "Народна думка", у такого решения могут быть определенные последствия.

Эксперт привел конкретный пример, когда человек находился в Службе социальной защиты и считался как тот, который не может позаботиться о себе.

"Человеку нужна помощь государства, изменить ситуацию, чтобы эти люди начали заниматься бизнесами, вкладываться куда-то, работать, устраиваться на работу. Звучит прикольно, но я знаю многих таких людей, к сожалению, и их устроить где-нибудь на работу, например, взять к себе – это самому себе навредить".

По словам специалистов, если такому человеку решили дать стартовый капитал, или, несколько месяцев получать минимальную социальную помощь, за это время тренинги проходят, психолог работает, а потом, когда считают, что человек готов – дают какой-то стартовый капитал.

"На три месяца по 20 000, за это время ты должен хорошо продумать куда ты эти деньги хочешь вложить: снять себе жилье, устроиться на работу... и потом уже тебе не платится ничего. Ты если бы шанс получил, будь добр, им воспользуйся" ", – говорят эксперты.

Как сообщают эксперты, служба социальной защиты хочет их из этой зоны комфорта вывести и сделать так, чтобы они хотели работать, зарабатывать.

"Решение неплохое, но вопрос не бросит ли ребят ребят. Да, а тут вопрос или эти люди не бросят государство, потому что им это не интересно. Ну это уже знаете личности выбор каждого...".

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