Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг нанес два ракетных и почти 50 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.
Также сообщается, что на Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
«В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - отметили в Генштабе.
Тем временем находящиеся на Бахмутском направлении военнослужащие сообщают, что штурмы со стороны россиян не прекращаются.
«Берховка – тяжело побратимам держать позиции», – сообщил военнослужащий 210 ОСБ "Берлинго" с позывным "Балу".
По его словам, россияне продолжают "бросать мясо", пытаются выбить с позиций.
Украинские защитники контратаковали, вернуть удалось несколько позиций. Позиции ходят из рук в руки, – сообщил «Балу».
«На наших позициях (Клещиевка) – позиционные бои», - добавил защитник.
По его словам, вчера россияне пытались "что-то сделать", но их отогнали.
Защитник рассказывает, что отправляют оккупантов «спать», а через 10 минут приходят другие.
«И так круглосуточно. Артиллерия их не молчит – иногда по своим прилетает», - рассказал «Балу».
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