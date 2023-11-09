За прошедшие сутки произошло почти 80 боевых столкновений.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг нанес два ракетных и почти 50 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и населенным пунктам.

Также сообщается, что на Бахмутском направлении наши воины отразили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

«В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», - отметили в Генштабе.

Тем временем находящиеся на Бахмутском направлении военнослужащие сообщают, что штурмы со стороны россиян не прекращаются.

«Берховка – тяжело побратимам держать позиции», – сообщил военнослужащий 210 ​​ОСБ "Берлинго" с позывным "Балу".

По его словам, россияне продолжают "бросать мясо", пытаются выбить с позиций.

Украинские защитники контратаковали, вернуть удалось несколько позиций. Позиции ходят из рук в руки, – сообщил «Балу».

«На наших позициях (Клещиевка) – позиционные бои», - добавил защитник.

По его словам, вчера россияне пытались "что-то сделать", но их отогнали.

Защитник рассказывает, что отправляют оккупантов «спать», а через 10 минут приходят другие.

«И так круглосуточно. Артиллерия их не молчит – иногда по своим прилетает», - рассказал «Балу».

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