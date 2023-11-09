Украинский ведущий и шоумен Юрий Горбунов нарвался на критику, похваставшись своей историей успеха на телевидении.

На своей странице в Instagram Юрий Горбунов опубликовал длинный пост, в котором рассказал, как в 1997 году приехал покорять Киев.

Юрий Горбунов вспомнил, что пробовал себя в дубляже, кино, участвовал в кастингах телевизионных проектов, и однажды друзья пригласили его в программу «Три точки», где он стал ведущим рубрики о моде.

"Моя рубрика, которая в эфире длилась всего 5 минут, записывалась часа четыре! К тому же, я постоянно слышал в свой адрес, что нужно быть кем-то другим. Надо кого-то играть, кем-то быть!! Кем?? Однажды, придя в офис, я услышал разговор продюсера по телефону, где он кому-то говорил: "Приходи, заменишь Юру, что-то у него не получается!", - пишет Юрий Горбунов.

Горбунов заявил, что ему помогло простое решение — быть собой. На следующее утро ведущий за несколько минут записал свою рубрику, и продюсер оценил его работу.

Но украинцы в комментариях не поняли, зачем Юрий Горбунов именно сейчас решил похвастаться своей историей успеха:

"А к чему этот пост??";

"Все лезут в Киев. Большинство звезд деградируют, как Вы. Война показала, какие наши звезды- чудовища. Я как мама Защитника таких, как вы, не уважаю. Стыдно за вас. Грустно, что такие, как вы живете, развлекаетесь…";

"Вы человек, который может спокойно прийти в суд и поддерживать обворовавшего нашу страну коррупционера, к сожалению!".

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