Женщина, купившая сумочку, столкнулась с моральной дилеммой после того, как нашла то, что было внутри.

Рассказывая свою историю, женщина объяснила, что купила сумку Coach и нашла внутри 300 долларов.

В сумке хранилось женское «наследство» и письмо.

В TikTok Линора Сильверман рассказала, что владелица сумки Марта разработала необычный план — отдать деньги тому, кому посчастливится купить ее сумку.

В письме утверждалось, что сумка Coach принадлежала любовнице мужа первоначального владельца.

Сильверман прочитал письмо, в котором говорилось: «У меня трое детей. Когда я умру, они отдадут мои вещи , поэтому я вкладываю их наследство во все мои любимые вещи».

Марта упомянула, что пользуется сумкой каждый день, и задалась вопросом, знает ли ее муж, что она принадлежит его любовнице. Она сказала, что отдала сумку, потому что знала, что ее дети не захотят ее, и настояла на том, чтобы тот, кто нашел сумку, купил себе новую сумку Coach на деньги, полученные от наследства.

Письмо и деньги на наследство указывают на то, что Марта, возможно, умерла, и ее дети отдали бы ее вещи в комиссионный магазин, но Сильверман думал, что Марта могла быть еще жива.

Она сказала: «Мне кажется, что эта история еще жива. Она раздает свои вещи, пока жива.

Пытаясь узнать больше об этой истории, Сильверман упомянула, что собиралась в комиссионный магазин, где купила сумку, чтобы задать сотрудникам несколько вопросов.

Женщина побуждает людей совершать добрые дела, как Марфа.

Неясно, узнал ли Сильверман что-нибудь о Марте, но она была вдохновлена ​​совершить такой же добрый поступок, как и она, и призвала других сделать то же самое.

Она только что пожертвовала пару вещей в комиссионный магазин и положила 100 долларов в один из карманов джинсов, которые отдала.

Источник: yourtango.

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