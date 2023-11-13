Женщина рассказала, что ее брат и его любовница применили довольно странный подход к тому, чтобы дать имя своей девочке.

Мужчина и его любовница назвали своего ребенка в честь будущей бывшей жены мужчины.

«Эта ситуация очень странная», — написала женщина. «Я не могу перестать об этом думать».

Ее брат и его бывшая жена находятся в процессе развода после того, как он изменил ей в романе, который привел к беременности.

«Мой брат все еще состоит в законном браке, потому что они прожили отдельно всего шесть месяцев... », — написала она.

«Я не оправдываю этого, но мой брат был со своей девушкой, когда он был женат, а ее беременность и его жена, узнав об этом романе, заставили ее оставить его», - написала она.

Теперь, несколько месяцев спустя, приехала ее племянница, но ее брат и его девушка решили дать своей дочери то же имя, что и будущая бывшая жена ее брата. Она утверждала, что имя «необычное».

«Его жена однажды сказала мне, что она знает только одного человека с ее именем», — написала женщина.

Сестра мужчины говорит, что она также никогда не встречала никого с таким именем — пока не родилась ее маленькая племянница.

"У его девушки в семье нет никого с таким именем, и она знает имя жены моего брата, она уже знала это, когда у них начался роман", - написала она. "Хочу подчеркнуть, что мою племянницу любят, что бы ни делали ее родители. ", добавила она. "Наша семья была очень взволнована, когда она родилась".

Тем не менее, она не понимает, почему ее брат и его девушка решили назвать ребенка в честь его будущей бывшей жены.

«Мне это кажется странным», — призналась она. «Я знаю, что не могу ничего ему сказать, но мне очень любопытно, и я не единственный, кому это интересно».

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Невестка узнала, что свекровь подбросила ей в дом скрытую камеру после того, как она использовала против нее приватный разговор.

Как сообщала Politeka, бабушка умоляет дочь не рожать еще одного ребенка: «Мы никогда не соглашались растить всех внуков».

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.