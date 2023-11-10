Две главные задачи для бойцов ВСУ сейчас – выход на Северное Поазовье, а также оперативное окружение Бахмута.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Василию Голованову.

"Текущую ситуацию я характеризую персонально как стратегическая рутина. Две большие задачи со дня не снимаются: выйти на Северное Поазовье через Южный пладарм — это возможно, очень трудно.

Противник также осознает, какова наша стратегическая задача, потому что перерубив сухопутную границу в Крым с вероятностью в 99,9% россияне будут вынуждены делать жест доброй воли назад в Крым. Ну и уже приелось нам всем, потому что длится очень долго, это движение, которое называется оперативное окружение Бахмута", — заявил Петр Черник.

По словам эксперта, в стратегическом смысле за последнее время ничего не изменилось.

"И в ближайшее время - это я измеряю в несколько недель, а то и в добрый месяц, или даже еще больше - ничего не изменится. Рано или поздно чаши этого равновесия будут нарушены, очень надеемся, что они будут нарушены в нашу пользу в тех главных двух задачах, которые должны мы реализовать. А когда они реализуются, тогда уже будем думать, что делать дальше, потому что хорошо знает мой зритель, что у меня очень серьезный скепсис в части старой линии разграничения", — добавил Петр Черник.

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